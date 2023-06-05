في إطار الحرب على الآفة الشيطانية.. محكمة عراقية: الإعدام لـ8 تجار مخدرات

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق ثمانية مجرمين، من بينهم اثنيان يحملان جنسيات أجنبية، ضبط بحوزتهم 34 كيلوغرامًا من مادة الأفيون المخدرة، فيما ضبط بحق اثنين منهم 466 غرامًا من المواد المخدرة، بعد أن جرى استيرادها من دول أجنبية وترويجها داخل العراق".