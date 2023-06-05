في إطار الحرب على الآفة الشيطانية.. محكمة عراقية: الإعدام لـ8 تجار مخدرات

في إطار الحرب على هذه الآفة الشيطانية، أصدرت محكمة عراقية، الاثنين، أحكامًا بالإعدام بحق ثمانية تجار مخدرات، وفقًا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واع".
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق ثمانية مجرمين، من بينهم اثنيان يحملان جنسيات أجنبية، ضبط بحوزتهم 34 كيلوغرامًا من مادة الأفيون المخدرة، فيما ضبط بحق اثنين منهم 466 غرامًا من المواد المخدرة، بعد أن جرى استيرادها من دول أجنبية وترويجها داخل العراق".
وأوضح البيان أن هذه الأحكام تأتي وفقا للمادة 27 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017"، ولكنه لم يذكر جنسية المدانين الاثنين.
وأشار مجلس القضاء في بيانه إلى أن "محكمة جنايات ميسان أصدرت حكمين بحق مجرمين اثنين بالسجن المؤبد على كل واحد منهما لقيامهما بتجارة المخدرات بعدما ضبط بحوزتهما كيلوغرامان من المواد المخدرة".
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات النجف حكما بالسجن المؤبد على "مجرم ضبط بحوزته 670 غرامًا من مادة الكريستال المخدرة".
وقال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال اجتماع في بغداد أمس الأحد، إنه ناقش مع نظيره السوري، فيصل المقداد، سبل المساعدة في القضاء على تهريب المخدرات عبر الحدود المشتركة بين البلدين.
وحسب موقع "الحرة"، كانت الدول العربية قد طالبت رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بالقضاء على تجارة المخدرات المزدهرة في سوريا ومنع تهريب المخدرات المصنعة في بلاده إلى دول المنطقة.
وقال مسؤول حكومي عراقي حضر اجتماع يوم الأحد، لكنه لم يرغب في الكشف عن اسمه، لوكالة رويترز إن وزيري خارجية العراق وسوريا ناقشا أيضاً "الخطوات المتخذة من قبل سوريا على الأرض" للحد من التجارة غير المشروعة.