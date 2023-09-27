بعد حريق نينوى.. كيف تتسبّب الألعاب النارية في كوارث للبشر؟

وكانت هيئة الدفاع المدني في العراق، قد أشارت ضمن معلومات أولية إلى أن اندلاع حريق نينوى، جاء من جرّاء استخدام الألعاب النارية، فيما كان يُوجد نحو ألف شخص داخل دار المناسبات.