حظر آيفون في الصين يتسع.. والدائرة ستشمل موظفي الحكومات المحلية وشركات الدولة

وأضرت هذه القيود الجديدة بشركة "آبل"، صانعة آيفون، التي خسرت نحو 200 مليار دولار من قيمتها السوقية، في يومين، حيث انخفضت أسهم الشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا بنسبة 6.4 بالمائة خلال يومين.