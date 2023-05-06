سجن مدير سابق في "أوبر" تستّر على "هاكرز"

واتّهمت المحكمة جوزيف سوليفان، بالتستُّر على هجوم إلكتروني تعرّضت لها خدمة "أوبر" مكّن الهاكرز من الوصول إلى بيانات 57 مليون شخص من عملاء الخدمة، بما في ذلك أسماؤهم وأرقام هواتفهم، علاوة على 600 ألف رقم رخصة قيادة لسيارات تابعة لهم.