سجن مدير سابق في "أوبر" تستّر على "هاكرز"

أصدرت محكمة أمريكية حكمًا بالسجن لمدة 3 سنوات ضد رئيس الأمن السابق في خدمة "أوبر" للنقل التشاركي، بتهمة التستُّر على "هاكرز".
واتّهمت المحكمة جوزيف سوليفان، بالتستُّر على هجوم إلكتروني تعرّضت لها خدمة "أوبر" مكّن الهاكرز من الوصول إلى بيانات 57 مليون شخص من عملاء الخدمة، بما في ذلك أسماؤهم وأرقام هواتفهم، علاوة على 600 ألف رقم رخصة قيادة لسيارات تابعة لهم.
وسهل سوليفان، وفقًا لما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، حصولَ الهاكرز على 100 ألف دولار أمريكي، مقابل توقيعهم اتفاقية بعدم الكشف عن أي من البيانات التي سرقوها.
وبعد إصدار الحكم بالسجن 3 سنوات، خفّف القاضي ويليام أوريك الحكمَ، وقضى بدفعه غرامة قدرها 50 ألف دولار، وخدمة مجتمعية 200 ساعة.