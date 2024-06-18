حريق بأحد مستشفيات شمال إيران يخلف 9 قتلى

وأوضح التلفزيون الإيراني أن الحريق، الذي أصبح الآن تحت السيطرة، اندلع عند الساعة 01:30 فجرًا بالتوقيت المحلي، في مستشفى في مدينة رشت مركز محافظة غيلان، مشيرًا إلى أنه تم فتح تحقيق لتحديد سببه.