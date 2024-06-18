حريق بأحد مستشفيات شمال إيران يخلف 9 قتلى

لقي 9 أشخاص حتفهم، صباح اليوم الثلاثاء، في حريق اندلع في مستشفى في شمال إيران.
وأوضح التلفزيون الإيراني أن الحريق، الذي أصبح الآن تحت السيطرة، اندلع عند الساعة 01:30 فجرًا بالتوقيت المحلي، في مستشفى في مدينة رشت مركز محافظة غيلان، مشيرًا إلى أنه تم فتح تحقيق لتحديد سببه.
وقال رئيس جامعة غيلان للعلوم الطبية محمد تقي أشوبي للتلفزيون: "لقي تسعة أشخاص حتفهم في هذا الحريق".
ويضم المستشفى -وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية"- 250 سريرًا، 142 منها كانت مشغولة وقت الحريق، بحسب المصدر نفسه.
وفي نوفمبر 2023، دمّر حريق هائل مركزًا لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في بلدة لانغارود في المحافظة نفسها، وأسفر عن مقتل 32 شخصًا.
وفي يونيو 2020، أدى انفجار قوي ناجم عن قوارير غاز اشتعلت فيها النيران في عيادة في شمال طهران، إلى مقتل 19 شخصًا على الأقل.