تأجيل مباريات الدوري الجزائري والرئيس يعلّق.. وفيات وإصابات بحادث سير مأساوي لفريق مولودية البيض

وانقلبت الحافلة التي كانت تقل الفريق في مدينة السوقر شمال غربي الجزائر، بينما كانت في طريقها إلى تيزي أوزو؛ لمواجهة شبيبة القبائل في مباراة بالدوري كانت مقررة، الجمعة، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.