شاهد .. 24 دقيقة تصفيق لفيلم "صوت هند رجب" في مهرجان فينيسيا السينمائي

شهدت الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عرضًا أول وُصف بـ"المؤثر" لفيلم "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، حيث وقف الحضور طويلًا للإشادة برسائل الفيلم الإنسانية، وقوبل بتصفيق حار استمر 24 دقيقة، وهي أطول مدة مسجلة في المهرجان حتى الآن، ما يجعله مرشحًا بارزًا للفوز بجائزة الأسد الذهبي المقرر إعلانها في السادس من سبتمبر.
الفيلم ينقل التوسلات الأخيرة لطفلة فلسطينية تبلغ من العمر خمس سنوات، حوصرت في سيارة تحت القصف الإسرائيلي، فيما قضى أقاربها داخلها.
ويركز العمل على مشغلي خدمة الهاتف في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الذين حاولوا لساعات طويلة طمأنتها وإنقاذها، قبل أن ينقطع الاتصال بعد وصول سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.
وأكدت الممثلة سجى الكيلاني، في كلمة باسم فريق العمل، أن قصة هند تجسد معاناة شعب بأكمله، مشيرة إلى أن العبارة المؤثرة للطفلة "أنا خائفة جدًا، أرجوكم تعالوا"، والتي وثقت في تسجيلات حقيقية، شكّلت المحور العاطفي للعمل الدرامي.
وبعد ثلاثة أيام من الواقعة، عُثر على جثة الطفلة مع أقاربها داخل السيارة، فيما انتُشلت أشلاء عاملي الإسعاف من مركبتهم التي تعرضت للقصف.