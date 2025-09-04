شاهد .. 24 دقيقة تصفيق لفيلم "صوت هند رجب" في مهرجان فينيسيا السينمائي

شهدت الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عرضًا أول وُصف بـ"المؤثر" لفيلم "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، حيث وقف الحضور طويلًا للإشادة برسائل الفيلم الإنسانية، وقوبل بتصفيق حار استمر 24 دقيقة، وهي أطول مدة مسجلة في المهرجان حتى الآن، ما يجعله مرشحًا بارزًا للفوز بجائزة الأسد الذهبي المقرر إعلانها في السادس من سبتمبر.