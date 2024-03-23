"اختبؤوا فوق شجرة".. شاهد الصور الأولى لمنفّذي هجوم موسكو واعترافات مثيرة عن تجنيدهم

وقال "شمس الدين": إنه تم تجنيده عبر تطبيق "تلغرام" قبل شهر تقريبًا، موضحًا أنه كان يستمع إلى محاضرات أحد الدعاة، فاتصل به شخص قال: إنه مساعد للداعية.