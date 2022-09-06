انتقلت من الغرب للخليج.. لماذا يرتدي البعض ساعتين في وقت واحد؟

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة ارتداء ساعتين في وقت واحد في عدة دول خليجية وهي ما تعرف عالمياً باسم المعصم المزدوج وهي ظاهرة منتشرة في الكثير من الدول الغربية منذ سنوات.