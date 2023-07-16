بسبب الخيانة.. أسوأ عقاب من امرأة لزوجها في تونس

وأضاف أن فرق الشرطة العدلية باشرت التحقيق مع الزوجة بعد التفطن لجرح غائر على مستوى ساقها نتيجة تعرض للحرق، وقد اعترفت بأنها هي من قامت بقتله بعد سكب البنزين عليه وإضرام النار فيه وهو نائم بعد أن اكتشفت محادثات على تطبيق "واتساب" بينه وبين صديقته، ومن ثم غادرت المنزل لقضاء بعد الشؤون.