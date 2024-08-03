الموعد 4 سبتمبر.. لماذا وافق ترامب على مناظرة هاريس بعد الرفض؟

وذكر ترامب؛ في المنشور في وقتٍ متأخرٍ، أمس الجمعة، "ستكون القواعد مشابهة لقواعد مناظرتي مع جو الناعس، الذي عامله حزبه بطريقة فظيعة، لكنها ستكون بجمهور يملأ الساحة"، في إشارة إلى الرئيس جو بايدن؛ الذي تخلى في وقتٍ لاحقٍ عن خوض انتخابات الرئاسة.