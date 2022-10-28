"إيلون ماسك" يستحوذ على صفقة شركة تويتر بقيمة 44 مليار دولار

كما رأت "واشنطن بوست"، نقلاً عن مقابلات ووثائق، أن خفض عدد العاملين في الشركة المتمركزة في سان فرانسيسكو، قد يؤدي إلى إضعاف قدرة المنصة على تعديل المنشورات المسيئة أو ضمان أمن البيانات.