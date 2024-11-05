الانتخابات الأمريكية.. لماذا قد يستغرق إعلان النتائج وقتًا طويلًا؟

إلى ذلك، أشارت "بيري" إلى أن فرز واحتساب الأصوات التي تم الإدلاء بها عن طريق الانتخاب المبكر "ربما لن يتم إلا بعد إغلاق جميع صناديق الاقتراع". ولفتت إلى أنه في حين أن كنتاكي قد شرعت في إحصاء الأصوات وقد تتم معرفة الفائز بشكل مبكر؛ إلا أن بعض المناطق الأخرى قد تستغرق وقتًا أطول، "وهذا حال بنسيلفانيا في اعتقادي"؛ وفق تعبيرها.