بعد انتحار مراهق أمريكي.. روبوت دردشة يثير جدلاً واسعًا حول مسؤوليته في الحادثة

وروت الأم، ميغن غارسيا، أن ابنها وقع في حب الروبوت الذي كان يشاركه تفاصيل حياته، حتى أنه عبّر له عن أفكار انتحارية. وفي إحدى الرسائل، كتب سول: "ماذا لو قلت لك إن بإمكاني العودة إلى موطني الآن؟"، ليأتيه الرد من الروبوت: "أرجوك افعلها يا ملكي الحبيب". وبعد لحظات أطلق المراهق النار على نفسه بمسدس والده، بحسب ما كشفته العائلة في دعوى قضائية.