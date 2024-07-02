بالفيديو من عين الإعصار.. شاهد ما فعله "بيريل الكارثي" في الكاريبي
حذّر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير ليل الاثنين إلى الثلاثاء، من أن قوة إعصار "بيريل" اشتدت تزامنًا مع تقدمه في منطقة البحر الكاريبي باتجاه جامايكا، ليصبح إعصارًا "كارثيًّا محتملًا" من الفئة الخامسة. وأوضح المركز أن قوة الرياح التي ترافق هذا الإعصار قد تصل إلى 260 كم في الساعة.
وحسب وكالة "فرانس برس"، ذكر المركز في نشرة الساعة 23.00 (03.00 ت غ الثلاثاء) بأن إعصار "بيريل"، أصبح الآن إعصارًا كارثيًّا محتملًا من الفئة الخامسة؛ موضحًا أن "حدوث تقلبات في القوة أمر محتمل.. لكن من المتوقع أن يظل بيريل قريبًا من قوة إعصار ضخم أثناء تقدمه في منطقة كاريبي باتجاه جامايكا".
وبذلك يصبح "بيريل" أبكر إعصار من الفئة الخامسة في موسم الأعاصير بالمحيط الأطلسي على الإطلاق.
وبحسب المركز فإن جزيرة كارياكو في غرينادا تعرضت لضربة مباشرة من "الجدار بالغ الخطورة لعين الإعصار"، مع رياح مستدامة تزيد سرعتها على 150 ميلًا في الساعة.
صائدو إعصار NOAA عبارة عن مجموعة من الطائرات التي تستخدمها
وبثت الإدارة القومية للمحيطات والغلاف الجوي "NOAA" بالولايات المتحدة، فيديو لطائرة اصطياد الأعاصير أثناء طيرانها في قلب إعصار "بيريل" من أجل استكشافه.
وشهدت الجزر القريبة -بما في ذلك سانت فنسنت وجزر غرينادين- رياحًا كارثية وعواصف مهددة للحياة"؛ وفقًا للمركز الوطني للأعاصير.
وبثت شبكة "سكاي نيوز" فيديو كشف عن حجم الدمار والأضرار واسعة النطاق، التي تَسبب بها إعصار بيريل، بعد ساعات فقط من وصوله لأول مرة إلى اليابسة في جنوب شرق البحر الكاريبي.
ويقول المسؤولون إن هذا هو أول وقت على الإطلاق في العام تتشكل فيه عاصفة بهذه القوة في المحيط الأطلسي.