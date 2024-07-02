بالفيديو من عين الإعصار.. شاهد ما فعله "بيريل الكارثي" في الكاريبي

حذّر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير ليل الاثنين إلى الثلاثاء، من أن قوة إعصار "بيريل" اشتدت تزامنًا مع تقدمه في منطقة البحر الكاريبي باتجاه جامايكا، ليصبح إعصارًا "كارثيًّا محتملًا" من الفئة الخامسة. وأوضح المركز أن قوة الرياح التي ترافق هذا الإعصار قد تصل إلى 260 كم في الساعة.