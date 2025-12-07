مرصد الختم الفلكي يوثق النشاط الشمسي في أبوظبي بـ39 ألف صورة خلال 45 دقيقة

وثّق مرصد الختم الفلكي في أبوظبي، اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025م، النشاط الشمسي عبر تصوير دقيق باستخدام تلسكوب شمسي متخصص بتقنية "هيدروجين ألفا"، وذلك لمتابعة البقع الشمسية العملاقة ذات الأرقام 4298 و4294 و4296، حيث أظهر المقطع المرافق توهجًا محليًا في محيط هذه البقع خلال فترة التصوير.
وأوضح مدير مرصد الختم الفلكي، المهندس محمد عودة، أن الفيديو المُرفق هو مقطع مُسرّع لمجموعة من الصور التُقطت خلال 45 دقيقة، ويتكوّن من 77 صورة، كل واحدة منها ناتجة عن تكديس 500 صورة، ما يجعل إجمالي عدد الصور المستخدمة في هذا التوثيق نحو 39 ألف صورة.
وأشار عودة إلى أنه يمكن ملاحظة حركة ألسنة اللهب الشمسية الصغيرة على أطراف القرص الشمسي خلال مدة التصوير، موصيًا بتكبير المقطع عند منطقة البقع الشمسية لمتابعة تفاصيل النشاط بشكل أوضح.