مرصد الختم الفلكي يوثق النشاط الشمسي في أبوظبي بـ39 ألف صورة خلال 45 دقيقة

وأوضح مدير مرصد الختم الفلكي، المهندس محمد عودة، أن الفيديو المُرفق هو مقطع مُسرّع لمجموعة من الصور التُقطت خلال 45 دقيقة، ويتكوّن من 77 صورة، كل واحدة منها ناتجة عن تكديس 500 صورة، ما يجعل إجمالي عدد الصور المستخدمة في هذا التوثيق نحو 39 ألف صورة.