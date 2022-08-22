حول العالم في صورة: تقطَّعت بهم السُّبل.. معاناة سودانية في مواجهة الفيضان

ولقي نحو 79 شخصًا على الأقل حتفهم من جراء سيول هذا العام، وأُصيب 31 آخرون، فيما تقطعت السبل بمئات الأشخاص بسبب الفيضانات التي تسببت في انهيار كلي أو جزئي لعشرات الآلاف من المنازل في جميع أنحاء البلاد؛ إذ عانت نحو 89 قرية بشدة من الكارثة، وفقًا لتصريحات صحفية لمسؤولين سودانيين.