التُقط بطائرة درون.. فيديو وصور تحبس الأنفاس لنهر من الحمم الجارية في أيسلندا

وأظهر المقطع الذي التقطته طائرة درون مشهدًا أفقيًّا لتدفق الحمم التي شكلت نهرًا، أثار فضول الزائرين والسائحين، وجذبهم إلى المنطقة الجبلية، في الوقت الذي نصحت فيه السلطات الفضوليين بالابتعاد عن المنطقة؛ لعدم التعرض للأبخرة والسامة، ولحين تقييم الأوضاع.