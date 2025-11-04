إعصار "كالمايجي" يضرب وسط الفلبين

ويعد "كالمايجي" الإعصار الاستوائي العشرين الذي يضرب الفلبين هذا العام، وكان يتحرك نحو الشمال الغربي، ومن المتوقع أن يبدأ بالابتعاد عن القسم الغربي من الجزر متجهًا إلى بحر الصين الجنوبي في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.