إعصار "كالمايجي" يضرب وسط الفلبين

ضرب إعصار سريع التحرك وسط الفلبين، اليوم، ليلًا قادمًا من المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، وتسبب بفيضانات وانقطاعات في الكهرباء وتشريد عشرات الآلاف من السكان، وفق ما أعلنت السلطات.
وقد مرّ الإعصار "كالمايجي" صباح يوم الاثنين فوق مدينة ساجاي، الواقعة في مقاطعة نيجروس أوكسيدنتال وسط الفلبين، مصحوبًا برياح قوية وأمطار غزيرة.
ويعد "كالمايجي" الإعصار الاستوائي العشرين الذي يضرب الفلبين هذا العام، وكان يتحرك نحو الشمال الغربي، ومن المتوقع أن يبدأ بالابتعاد عن القسم الغربي من الجزر متجهًا إلى بحر الصين الجنوبي في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.