كلمة واحدة.. أول تغريدة لـ"إمبابي" بعد ضياع حلم المونديال

اكتفى النجم الفرنسي كيليان مبابي بتغريدة مختصرة من "كلمة واحدة فقط"، بعد ضياع حلم التتويج بكأس العالم في قطر.
وأرفق مبابي التغريدة، التي أتت بعد مرور أكثر من 12 ساعة على نهاية المباراة، بصورة له وهو يحمل جائزة الحذاء الذهبي ويمر بجانب كأس العالم وكتب "سنعود".
وخسرت فرنسا أمام الأرجنتين نهائي مونديال قطر بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي 3- 3، في مباراة درامية كان مبابي (24 عامًا) أحد أبرز أبطالها.
وأحرز النجم الفرنسي أهداف منتخب بلاده الثلاثة في المباراة، اثنان منها من ركلتي جزاء والثالثة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وبهذه الأهداف، أصبحت حصيلة مبابي من الأهداف في مونديال قطر 8، وهو رقم لم يتم تحقيقه منذ مونديال كوريا الجنوبية واليابان عام 2002، وكان الهداف حينها البرازيلي رونالدو بحصيلة 8 أهداف.
وبدا النجم الفرنسي الشاب متأثرًا جدًا بعد ضياع حلم المونديال، حيث رصدته عدسات المصورين يذرف الدموع، كما رفض التعليق على الخسارة.
وفي حفل التتويج بعد المباراة، سلم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، جائزة الحذاء الذهبي إلى مبابي.