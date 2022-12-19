كلمة واحدة.. أول تغريدة لـ"إمبابي" بعد ضياع حلم المونديال

وبهذه الأهداف، أصبحت حصيلة مبابي من الأهداف في مونديال قطر 8، وهو رقم لم يتم تحقيقه منذ مونديال كوريا الجنوبية واليابان عام 2002، وكان الهداف حينها البرازيلي رونالدو بحصيلة 8 أهداف.