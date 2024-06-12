تطورات حريق الكويت.. ارتفاع حالات الوفاة إلى ٤١ ووزير الداخلية يأمر بالتحفظ على شخصَيْن

تفقّد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالكويت الشيخ فهد اليوسف؛ موقع الحريق الذي نشب فجر اليوم بمبنى خُصص لسكن العمال، ووجّه بالتحفظ على شخصَيْن، كما أمر بعلاج تكدُّس العمالة بالمبنى، وإزالة مخالفات البنايات في مدة لا تتجاوز صباح الغد، فيما ارتفعت حالات الوفاة إلى ٤١ حتى الآن.
وفي التفاصيل، تفقّد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف؛ موقع الحريق الذي أسفر عن وفاة ٤١ حالة وإصابة آخرين.
واستمع الشيخ فهد اليوسف؛ إلى شرحٍ مفصلٍ من مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء عيد العويهان؛ حول مُلابسات الحريق، وأمر بالتحفظ على أحد مسؤولي الشركة، وحارس البناية.
وأعطى الشيخ فهد اليوسف؛ أصحاب العقارات المخالفة، مهلة حتى صباح الغد لإزالة أي مخالفاتٍ، مهدداً بوجود فرق البلدية والإزالة.
وشدّد وزير الداخلية خلال تفقده موقع حريق المنقف، على أن الإزالات ستعمل في كل مخالفة ومن دون إنذار.
وأكّد أن الهيئة العامة للقوى العاملة ستتحرّك أيضاً فيما يخص تكدُّس العمالة.