تطورات حريق الكويت.. ارتفاع حالات الوفاة إلى ٤١ ووزير الداخلية يأمر بالتحفظ على شخصَيْن

تفقّد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالكويت الشيخ فهد اليوسف؛ موقع الحريق الذي نشب فجر اليوم بمبنى خُصص لسكن العمال، ووجّه بالتحفظ على شخصَيْن، كما أمر بعلاج تكدُّس العمالة بالمبنى، وإزالة مخالفات البنايات في مدة لا تتجاوز صباح الغد، فيما ارتفعت حالات الوفاة إلى ٤١ حتى الآن.