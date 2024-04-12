وفاة شاب تونسي أشعل النار في نفسه عقب خلاف مع عناصر الشرطة

وأعلنت عائلة الشاب العشريني اليوم الجمعة أنه توفي، وقال منصور السالمي إن ابنه ياسين الذي يعمل في مجال البناء، أقدم يوم الثلاثاء على إضرام النار في نفسه "بعدما تدخل لفض خلاف بين شخصين آخرين ورجال الشرطة أمام مركز أمني" في منطقة بوحجلة الزراعية الفقيرة.