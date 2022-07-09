150 ألف مسلم يؤدون صلاة عيد الأضحى بالمسجد الأقصى

وانتشرت قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلية في محيط البلدة القديمة بالقدس وأزقتها، وأوقفت عددًا من الشبان على أبواب الأقصى، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت بعضهم من الدخول.