اعتذار للمسلمين بولاية نيوجيرسي بسبب سؤال عن "داعش" في اختبار للطلاب

وقال المكتب في البيان: "أولًا أتقدم بخالص الاعتذار نيابة عن منطقة المدارس. مثل هذه الحوادث غير مقبولة، ولا تعكس المعايير التي نتمسك بها لمجتمعنا التعليمي. نحن نتفهم القلق العميق وخيبة الأمل التي تسبب بها هذا الحادث بين الطلاب والآباء والمجتمع الأوسع. ومن المهم أيضًا أن ندرك أن سؤالًا واحدًا لا يحدد هوية مجتمع مدرستنا بأكمله"، مضيفًا: "كان السؤال مسيئًا ويتعارض مع قيمنا المتمثلة في الاحترام والشمولية والحساسية الثقافية".