في رسالة للعالم.. "أنجلينا جولي": غزة تحوّلت من سجن مفتوح إلى مقبرة جماعية

وكتبت الممثلة والمبعوثة السابقة لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، على "إنستغرام": "هذا هو القصف المتعمّد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرُّون إليه. لقد كانت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتتحوّل بسرعة إلى مقبرة جماعية".