جزائري يطعن شقيقته خلال بثّ مباشر على إنستغرام

وذكرت تلك المصادر أن المشتبه به أقدم على غرس خنجر في رقبة شقيقته، وقد بقيت الأداة التي استُعملت في الجريمة مغروسة في رقبة الضحية خلال البثّ المباشر؛ حسب صحيفة "النهار" المحلية.