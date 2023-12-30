البحث عن امرأة معادية للإسلام متهمة برش رذاذ الفلفل على فتاة مسلمة في نيويورك
تبحث الشرطة الأمريكية في مدينة نيويورك عن امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا، تورطت في جريمة كراهية وعنصرية، حيث قامت برش رذاذ الفلفل على فتاة مسلمة تبلغ من العمر 15 عامًا.
وفقًا للتفاصيل التي قدمتها شرطة نيويورك، وقعت الحادثة نهاية الأسبوع الماضي، عندما كانت الضحية تسير في حي بروكلين، واقتربت منها امرأة غير معروفة الهوية، ووجّهت لها عبارات معادية للعرق، وصفتها بأنها "إرهابية"، قبل أن تستخدم رذاذ الفلفل ضدها، وعلى الرغم من أن الضحية لم تصب بأذى جسدي، إلا أنها رفضت تلقي الرعاية الطبية.
ونشرت السلطات الأمنية صورة للمشتبه فيها وأدانت الحادثة، وطلبت من الجمهور تقديم أي معلومات تساعد في التعرف على هويتها وإبلاغ الجهات الأمنية.
وتشير البيانات الأمنية إلى زيادة جرائم الكراهية ضد المسلمين في الولايات المتحدة، خاصة بعد اندلاع الأحداث في فلسطين في 7 أكتوبر الماضي، حيث سجل عدد الشكاوى ضد جرائم الكراهية ارتفاعًا بنسبة 172 %، بتسجيل أكثر من 2000 حادثة خلال الشهرين الأخيرين.