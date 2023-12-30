البحث عن امرأة معادية للإسلام متهمة برش رذاذ الفلفل على فتاة مسلمة في نيويورك

وفقًا للتفاصيل التي قدمتها شرطة نيويورك، وقعت الحادثة نهاية الأسبوع الماضي، عندما كانت الضحية تسير في حي بروكلين، واقتربت منها امرأة غير معروفة الهوية، ووجّهت لها عبارات معادية للعرق، وصفتها بأنها "إرهابية"، قبل أن تستخدم رذاذ الفلفل ضدها، وعلى الرغم من أن الضحية لم تصب بأذى جسدي، إلا أنها رفضت تلقي الرعاية الطبية.