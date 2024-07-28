الآلاف من رجال الإطفاء يشاركون في إخماد حرائق الغابات بغرب أمريكا وكندا

ولم يتمكن رجال الإطفاء سوى من احتواء 12 في المئة فقط من الحريق الضخم حتى يوم الأحد، لكن انخفاض درجات الحرارة وزيادة الرطوبة يتوقع أن تساعد الطواقم في إخماد الحريق، الذي أعاد إلى الأذهان حريق كامب فاير عام 2018 الذي دمر بلدة بارادايس القريبة، وأدى إلى مقتل 85 شخصاً وإحراق 11000 منزل. وتلقت بارادايس والعديد من بلدات مقاطعة بوت الأخرى تحذيرات بالإخلاء يوم الأحد.