"من دمار غزة نبني هيكلنا".. لافتة جندي إسرائيلي تثير الجدل

وبينما كان جندي الاحتلال يبتسم للكاميرا وهو يحمل لافتة تدل على انعدام إنسانيته، كانت الأدخنة السوداء تتصاعد خلفه من آثار القصف الإسرائيلي المستمر على غزة، وآثار الدمار الذي طال أكثر من 50 % من الوحدات السكنية في القطاع، والتي أصبح بعضها غير صالح للسكن أو تضرر بشكل كبير منذ بداية العدوان.