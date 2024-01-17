"من دمار غزة نبني هيكلنا".. لافتة جندي إسرائيلي تثير الجدل

أثار جندي إسرائيلي متطرف السخط بعد حمله لافتة مثيرة للجدل، كتب عليها "من دمار غزة نبني هيكلنا"، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة المثيرة للاشمئزاز بكثافة.
وبينما كان جندي الاحتلال يبتسم للكاميرا وهو يحمل لافتة تدل على انعدام إنسانيته، كانت الأدخنة السوداء تتصاعد خلفه من آثار القصف الإسرائيلي المستمر على غزة، وآثار الدمار الذي طال أكثر من 50 % من الوحدات السكنية في القطاع، والتي أصبح بعضها غير صالح للسكن أو تضرر بشكل كبير منذ بداية العدوان.
ووفقًا لما نقلته "شبكة القدس البوصلة الإعلامية"، فالصورة ترجع إلى "يهوشع لبيلير"، وهو أحد أبرز مقتحمي المسجد الأقصى، وعضو بجماعات الهيكل المتطرفة "بيدينو".
وكتبت "الشبكة" على حسابها في منصة "إكس": "رئيس قسم التعليم في إحدى جماعات الهيكل المزعوم (بيدينو) وأحد أبرز مقتحمي المسجد الأقصى (يهوشع لبيلير) يرفع من قطاع غزة ورقة كتب عليها بالعربية "من دمار غزة نبني هيكلنا". علمًا بأنه يقاتل مع جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر، ويقتحم الأقصى تزامنًا مع مشاركته في الإبادة الجماعية".
يُشار إلى أنه أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 24 ألف شهيد، وأوضحت أن قوات الاحتلال ارتكبت 16 مجزرة في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تواصلت الغارات على مناطق مختلفة في القطاع.
وذكرت الوزارة في بيان، أن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة التي بلغت يومها الـ103 ارتفع إلى 24 ألفًا و448 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 61 ألفًا و504 جريح.
وتشير التقارير إلى أنه لحق التدمير بأكثر من 50 % من الوحدات السكنية في غزة، ما أسفر عن نزوح نحو مليوني شخص، ما يقارب 85 ٪ من سكان القطاع، من منازلهم؛ هربًا من تلك الأضرار الواسعة.