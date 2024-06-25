يقرّ بالذنب في التجسس على أمريكا.. ما تفاصيل صفقة إطلاق سراح مؤسس "ويكيليكس"؟

في عام 2006 أسس "أسانج" موقع "ويكيليكس"، وهو منظمة تنشر الوثائق المسربة. ولم يحقق "أسانج" شهرة عالمية حتى عام 2010 بعد نشر سلسلة من التسريبات من قبل "تشيلسي مانينغ"، وهو جندي سابق في الجيش الأمريكي. ومن بين الملفات مقطع فيديو لهجوم مروحية أباتشي عام 2007 من قبل القوات الأمريكية في بغداد، أسفر عن مقتل 11 شخصًا، من بينهم صحفيان من "رويترز".