لا تحذير من تسونامي.. زلزال بقوة 7 درجات يضرب إقليم كاماتشكا أقصى شرق روسيا

وبحسب الخدمة، تم تحديد مركز الزلزال على بُعد 108 كيلومترات من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وبعد ذلك وقع زلزال ثانٍ، يُرجَّح بأنه هزة ارتدادية على بعد 116 كيلومترًا من عاصمة الإقليم بقوة 4.7 درجة.