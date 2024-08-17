لا تحذير من تسونامي.. زلزال بقوة 7 درجات يضرب إقليم كاماتشكا أقصى شرق روسيا

أفادت الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية مساء أمس السبت بوقوع زلزال بقوة 7.0 درجات في كامتشاتكا، وشعر به سكان العاصمة الإقليمية، بحسب موقع "روسيا اليوم".
وبحسب الخدمة، تم تحديد مركز الزلزال على بُعد 108 كيلومترات من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وبعد ذلك وقع زلزال ثانٍ، يُرجَّح بأنه هزة ارتدادية على بعد 116 كيلومترًا من عاصمة الإقليم بقوة 4.7 درجة.
كما أوضحت وزارة حالات الطوارئ في المنطقة أن السكان شعروا بالهزات في منطقة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وأن رجال الإنقاذ يقومون الآن بفحص المباني.
وأكدت وزارة حالات الطوارئ عدم وجود خطر من حدوث تسونامي بعد الزلزال، بحسب "روسيا اليوم".
وأفادت الخدمة الصحفية التابعة للوزارة في إقليم كامتشاتكا بأنه تم تسجيل سلسلة من الهزات الارتدادية بعد وقوع الزلزال.
ويقول التقرير: "تم تسجيل سلسلة من الهزات الارتدادية بقوة تتراوح بين 3.9 و5.0 درجات بعد حدوث زلزال محسوس في المحيط الهادئ، معظمها غير محسوس".
وقال حاكم الإقليم فلاديمير سولودوف إن احتمالات حدوث زلزال قوي مجددًا بعد الزلزال الذي وقع قبالة الساحل منخفضة، مشيرًا إلى أن هناك هزة ارتدادية كثيفة.
وقال المحافظ في مقطع فيديو، نُشر على قناة "تلغرام": "الآن هناك هزات ارتدادية كثيفة. ووفقًا للتقديرات، احتمال حدوث هزة قوية منخفضٌ للغاية".