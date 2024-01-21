حريق في متنزه شهير بألمانيا والخسائر تُقَدر بملايين اليوروهات

اندلع صباح اليوم الأحد حريق في أحد أكبر المتنزهات الترفيهية بجنوب ألمانيا.
وأوضحت الشرطة صباح اليوم، أن حريقًا اندلع في متنزه "فيسترن شتات بولمان سيتي" في جنوب ألمانيا، والْتهم مبانٍ خشبية بالكامل في "الشارع الرئيسي" داخل المتنزه.
ووفقًا لأولى التقديرات -بحسب الألمانية- تفترض الشرطة خسائر تقدر بملايين اليوروهات. ولا يزال سبب الحريق غير واضح، وليس هناك أية إصابات؛ وفقًا لأولى البيانات.
يشار إلى أن هذا المتنزه الواقع على نحو 200 ألف متر مربع يُعد متنزها فريدًا لمعايشة تجارب خاصة، فإلى جانب العروض المثيرة والمتاحف والفعاليات الفريدة، التي يقدّمها المتنزه، يمكن للزوار أيضًا القيام بأنشطة تتسم بالمغامرة.