حريق في متنزه شهير بألمانيا والخسائر تُقَدر بملايين اليوروهات

يشار إلى أن هذا المتنزه الواقع على نحو 200 ألف متر مربع يُعد متنزها فريدًا لمعايشة تجارب خاصة، فإلى جانب العروض المثيرة والمتاحف والفعاليات الفريدة، التي يقدّمها المتنزه، يمكن للزوار أيضًا القيام بأنشطة تتسم بالمغامرة.