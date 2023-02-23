قفزة لغير الناطقين بالإنجليزية.. هنا "قائمة اللغات الأجنبية الأكثر استخدامًا بأمريكا"

بصيغة أخرى، فإن واحدًا من كل 5 أمريكيين يتحدث لغة أجنبية؛ حيث يتحدث 78% من الأمريكيين اللغة الإنجليزية فحسب في منازلهم، وهذا يعني أن هناك نسبة متزايدة وصلت إلى 21.6% منهم لا يتحدثون هذه اللغة في منازلهم، وقبل 30 عامًا، كان عدد الذين يتحدثون بلغة غير الإنجليزية في منازلهم عند حدود 23 مليونًا.