بالفيديو.. عملية تخريب مَعْلم أثري مدرج على قائمة التراث العالمي جنوب إنجلترا

وذكرت المنظمة أنها تصرفت ردًّا على البيان الانتخابي الأخير لحزب العمال الذي قال إنه إذا فاز في الانتخابات المقررة في 4 يوليو فإنه لن يصدر المزيد من التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز، فيما تؤيد المنظمة الوقف الاختياري المؤقت، لكنها قالت إنه ليس كافيًا.