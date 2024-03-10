قصة 30 دقيقة نام فيها الطيار ومساعده.. وهذا ما حدث للطائرة حتى تدخّل برج المراقبة

وقال التقرير إن أحد الطياريْن لم يحصل على قسطٍ كافٍ من الراحة في الليلة التي سبقت الرحلة؛ لافتًا إلى أن ذلك أدى إلى سلسلة من الأخطاء الملاحية، لكن المسافرين الذين بلغ عددهم 153 راكبًا و4 مضيفات، خرجوا سالمين من هذه الرحلة، التي استمرت ساعتين و35 دقيقة.