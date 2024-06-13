بالفيديو.. حريق مروع في مصفاة نفط بإقليم كردستان العراق
اندلع حريق كبير في مصفى نفط بإقليم كردستان العراق على طريق أربيل- كوير؛ مما أدى إلى اشتعال مخزن لمادة الأسفلت.
وذكرت وسائل إعلام كردية، أن الحريق بدأ حوالى الساعة الثامنة والنصف مساء أمس الأربعاء.
وقالت الوكالة الرسمية العراقية، في وقت سابق: إن قوات الدفاع المدني سيطرت على حريق اندلع في مصفاة في أربيل بإقليم كردستان العراق.
وقال مدير الدفاع المدني في أربيل إن حريق المصفاة، التي تقع على طريق الكوير- أربيل، لم يسفر عن وقوع ضحايا.
فيما أفاد تليفزيون "العهد" العراقي، بإصابة 15 شخصًا باختناقات جراء الدخان.
وحسب وكالة "رووداو": "شاركت نحو عشر من فِرَق الدفاع المدني في السيطرة على الحريق، وقد ارتفع الدخان مئات الأمتار وغطى المنطقة".
وأضافت أن المعلومات الأولية كشفت أن الحريق بدأ في مخزن أسفلت داخل المصفى.
وتشير معلومات إلى أنه "يبدو أن الحريق وقع عند تفريغ حمولة واحدة من الصهاريج المحملة بالوقود".
كما ذكرت الوكالة في وقت سابق، أن المصفى يقع بعيدًا عن المناطق السكنية، لكن الخطورة كانت في وجود الكثير من المصافي والمخازن في المنطقة.
ونقلت "رووداو" عن شاهد عيان يعمل في أحد مخازن المنطقة: "كنا جالسين في غرفة فسمعنا دويًّا شديدًا، وعندما خرجنا وجدنا المعمل الذي وراءنا يحترق، سمعنا أصوات ثلاث أو أربع انفجارات قوية".
وأضاف الشاهد أنه "في وقت نشوب الحريق كانت هناك شاحنات داخل المصفى؛ فاضطر سائقوها إلى ترك الصهاريج والفرار بالشاحنات وبأنفسهم طلبًا للنجاة".