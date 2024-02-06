أب لستة أطفال.. كلاب شرسة تنهي حياة رجل بأحد شوارع أمريكا

ونقلت "سي بي إس نيوز" عن مسؤولين في البلدية قولهم، إنه كان من الممكن منع وقوع الحادث لو اتبع أصحاب الكلاب القانون الخاص بتربيتها الذي ينص على ضرورة حماية السكان منها، وألا يزيد عددها على اثنين لكل مسكن.