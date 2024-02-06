أب لستة أطفال.. كلاب شرسة تنهي حياة رجل بأحد شوارع أمريكا

تُوفي رجلٌ من مدينة ديترويت الأمريكية أخيراً بعد أيامٍ من تعرُّضه لهجومٍ من قِبل أربعة كلاب شرسة.
وتعرَّض هارولد فيليبس؛ البالغ من العمر 35 عاماً وهو أب لستة أطفال، بينما كان عائداً إلى منزله من محطة للحافلات في غرب شيكاغو، لهجومٍ من أربعة كلاب، حسب "سكاي نيوز عربية".
وإثر الهجوم نُقل "فيليبس" إلى المستشفى، واضطر الأطباء إلى بتر ذراعه بسبب الجروح الناجمة عن عضات الكلاب.
ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، عن زوجته شونتاي فيليبس: إن "الكلاب أحدثت ثقباً كبيراً في ذراعه ومزقت شريانه، ففقد كثيراً من الدماء، واضطر الأطباء إلى بتر ذراعه اليمنى".
وبعد مرور خمسة أيام من بقائه في المستشفى، أعلنت عائلة "فيليبس" وفاته متأثراً بجراحه.
ونقلت "سي بي إس نيوز" عن مسؤولين في البلدية قولهم، إنه كان من الممكن منع وقوع الحادث لو اتبع أصحاب الكلاب القانون الخاص بتربيتها الذي ينص على ضرورة حماية السكان منها، وألا يزيد عددها على اثنين لكل مسكن.
وقال مالك الكلاب، روي غودمان، إن حيواناته سبق أن هاجمت أشخاصاً ثلاث مرات، معبراً عن أسفه لعائلة فيليبس.
وذكرت الشبكة أن عائلة "فيليبس" وكّلت محامياً، وأعلنت خططاً لمقاضاة مدينة ديترويت ومالك الكلاب.