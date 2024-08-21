يمرّ بالأرض والقمر في مناورة جريئة.. المسبار الفضائي "جوس" في مهمة إلى المشتري

ووفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية: في أغسطس من العام المقبل، سيمرّ المسبار بكوكب الزهرة، وفي سبتمبر 2026 ويناير 2029 سيمرّ بالأرض مرة أخرى، وتعدّ هذه التحويلات ضرورية؛ لأن المسبار غير قادر على الطيران مباشرة من الأرض إلى المشتري، وسيتطلّب ذلك نحو 60 ألف كغم من الوقود، وهي كمية مستحيلة.