الصحة العالمية تحدّد ثلاث مجموعات ذات أولوية لاستخدام لقاحات كوفيد 19

وحدّدت خارطة الطريق المنقحة ثلاث مجموعات ذات أولوية لتلقي اللقاحات؛ استنادًا إلى مخاطر الإصابة بأمراض وخيمة؛ حيث تشمل المجموعة الأولى ذات الأولوية العالية كبار السن والبالغين الأصغر سنًّا، الذين يعانون من أمراض كالسكري وأمراض القلب، وأمراض المناعة كالإيدز، ومتلقي زراعة الأعضاء، بما في ذلك الأطفال من سن 6 أشهر وما فوق، والحوامل والعاملون الصحيون في الخطوط الأمامية، وتلقيح تلك المجموعة بالجرعات المعزّزة بعد 6 أشهر أو 12 شهرًا بعد آخر جرعة، طبقًا لعوامل السنّ وظروف المناعة.