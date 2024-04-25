إضراب المراقبين الجويين في فرنسا يلغى آلاف الرحلات في أوروبا

وكانت كبرى نقابات المراقبين الجويين، قد أعلنت التوصّل إلى اتفاق للخروج من الأزمة صباح أمس، لكنه ما زال بحاجة لمشاورات ولمسات نهائية، ما ارتدّ سلبا على حركة الملاحة الجوية اليوم.