إضراب المراقبين الجويين في فرنسا يلغى آلاف الرحلات في أوروبا

ألغيت آلاف الرحلات في أوروبا، في حين قد تضطر رحلات أخرى إلى تغيير مسارها لتفادي المجال الجوي الفرنسي؛ بسبب إضراب للمراقبين الجويين في المطارات الفرنسية، اليوم (الخميس).
وطالت قرارات الإلغاء خصوصًا الرحلات القصيرة أو المتوسطة المدى، واضطر آلاف الركاب إلى إعادة برمجة أسفارهم في فترة العطلات هذه في فرنسا، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأفادت بيانات المديرية العامة للطيران المدني، بأنه من المرتقب تسيير حوالى 2300 رحلة تنطلق من مطار فرنسي أو تصل إليه، في مقابل 5200 بالأمس.
من جانبه، أوضح أكبر اتحاد لشركات الطيران في القارة الأوروبية "ايرلاينز فور يوروب"، أن أكثر من ألفي رحلة ألغيت في أوروبا، وقد تضطر ألف رحلة أخرى إلى تغيير مسارها لتفادي المجال الجوي الفرنسي.
ويعود هذا الإضراب إلى خلاف بين كبرى نقابات المراقبين الجويين والهيئة الناظمة للطيران بشأن إعادة هيكلة لأسس المراقبة الجوية في فرنسا.
وكانت كبرى نقابات المراقبين الجويين، قد أعلنت التوصّل إلى اتفاق للخروج من الأزمة صباح أمس، لكنه ما زال بحاجة لمشاورات ولمسات نهائية، ما ارتدّ سلبا على حركة الملاحة الجوية اليوم.
وتندّد النقابات بالتدابير المرافقة للإصلاح وتطالب، في جملة مطالبها، بزيادة الأجور بنسبة 25% بالتدريج على خمس سنوات.