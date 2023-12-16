الذكاء الاصطناعي يدخل على خط أحلام البشر.. "تحويل إشارات الدماغ إلى صور"!

وخلال ذلك، تم تحليل نشاط الدماغ باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي. وتم تحميل الصور نفسها إلى قاعدة بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي كانت مهمتها هي تَعَلُّم ربطها بإشارات الدماغ. وقد أظهرت الدراسات السابقة بالفعل أنه يمكن إعادة بناء الصور التي يراها البشر بناء على إشارات الدماغ التي تتم معالجتها باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي؛ وفق ما نقلته "روسيا اليوم".