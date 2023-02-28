واشنطن تسجّل زيادة في جرائم القتل بنسبة 40%

ونشرت دائرة شرطة واشنطن إحصائيات تدل على أن أكثر من 5 آلاف جريمة اُرتكبت في واشنطن ابتداءً من بداية العام الجاري حتى 27 فبراير الجاري، مقابل أكثر من 4 آلاف جريمة في الفترة نفسها من العام الماضي (زيادة قدرها 25%). وارتفع عدد جرائم القتل بنسبة 40% (من 25 إلى 35 جريمة)، فيما تضاعف عدد سرقات السيارات من 531 إلى 1120 جريمة، وعدد السرقات من السيارات بنسبة 24% (من 1060 إلى 1300 جريمة).