فيتنام تجلي الآلاف وتغلق المطارات مع اقتراب الإعصار "بوالوي"

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الفيتنامية، أن من المتوقع وصول الإعصار، الذي بلغت سرعة رياحه 133 كيلومترًا في الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش، إلى اليابسة في وسط فيتنام في وقت متأخر من اليوم، أي قبل الوقت المتوقع من قبل نظرًا لسرعة تحركه.