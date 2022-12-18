أزمته مع الصحفيين تتكرر.. "إيلون ماسك" يقرر تعليق حساب صحفية على "تويتر"

وأردفت تيلور لورينز بأنها عندما قامت بتسجيل الدخول إلى تويتر لمعرفة ما إذا كان قد رد على استفسارها وجدت حسابها معلقًا، وأنها لم تتلقَّ "أي تفسير من الشركة عن أسباب تعليق حسابي أو الشروط التي انتهكتُها".