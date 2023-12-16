كينيا.. رجم ضابط بالحجارة حتى الموت بسبب إنقاذه فتيات تعرضن للختان

وحسب موقع "الحرة"، أوضحت وكالة الأنباء الرسمية، أن شبانًا غاضبين داهموا مركز الشرطة؛ "في محاولة لأخذ الفتيات اللواتي جرى إنقاذهن بعد أن تم تشويه أعضائهن التناسلية؛ حيث تغلبوا على الضابط الذي كان في الخدمة، ورجموه حتى الموت، قبل أن يحرقوا جثته".