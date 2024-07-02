الكويت.. تحرك رسمي بعد فيديو الطفل المكبل

وأوضحت وزارة الشؤون في بيان أن "ذلك يأتي بعد انتشار مقطع على وسائل التواصل الاجتماعي لطفل لا يتعدى العشر سنوات مكبل بالحبال يقوم بسحب مركبة بجسده ما يعد تعذيبًا بدنيًا".