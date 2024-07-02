الكويت.. تحرك رسمي بعد فيديو الطفل المكبل

أدى انتشار فيديو لطفل مكبل ويعامل بشكل عنيف، لتحرك رسمي من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الكويتية، أمثال الحويلة، من أجل ضبط الجناة ومعاقبتهم.
ووفقًا لوسائل إعلام كويتية، وجهت الحويلة، "تعليماتها بتقديم بلاغ بشأن واقعة متعلقة باستغلال طفل إلى النيابة العامة".
وأوضحت وزارة الشؤون في بيان أن "ذلك يأتي بعد انتشار مقطع على وسائل التواصل الاجتماعي لطفل لا يتعدى العشر سنوات مكبل بالحبال يقوم بسحب مركبة بجسده ما يعد تعذيبًا بدنيًا".
وطلبت الحويلة من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة "متابعة الواقعة واتخاذ ما يلزم لحماية الأطفال من العنف والاستغلال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وتنص القوانين الكويتية على ضرورة حماية الأطفال من الاستغلال والعنف والتعذيب والضرر، والحفاظ على حقهم بالحياة والتعليم والرعاية الصحية وغيرها.
وشددت الوزيرة الكويتية على ضرورة "اتخاذ كل ما يلزم لمحاربة العنف ضد الأطفال وحمايتهم من الاستغلال، والعمل على نشر الوعي بحقوقهم في المجتمع".