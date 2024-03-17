جواز سفر عربي يتصدر القائمة.. دراسة تكشف أخطر 5 طرق للاحتيال وتزييف الهوية عبر الإنترنت

واستخدم التقرير مصطلح "الاحتيال في الهوية" ليشير إلى استخدام البيانات الشخصية أو الهوية المزيفة دون تصريح، لأغراض ضارة؛ حيث حلل الاتجاهات والأنماط والتغيرات في عمليات "الاحتيال في الهوية" عبر سنوات الرصد، من خلال بيانات ناتجة عن أكثر من مليوني محاولة احتيال من 224 دولة ومنطقة حول العالم، ويشمل 28 مجال عمل؛ حيث قارن البيانات المجمعة (2021- 2022- 2023) لمراقبة الاتجاهات، وقدّم في الخلاصة استنتاجات شاملة حول ظواهر الاحتيال في الهوية.