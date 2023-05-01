والد الطفل المصري المقتول على يد أمه يتحدث: لهذا السبب قتلته وهي في وعيها

متابعًا أنه في الفترة الأخيرة لاحظ محاولتها منعه من رؤية ابنه، وكانت تحاول زرع الكره في قلبه من ناحيته، "ابني كان هو اللي بيربطني بيها، وكنت بشوفه كل فترة واجيب له لبسه وحاجته؛ لكن في الفترة الأخيرة كانت بتحاول تبعدني عنه وتزرع في قلبه الكره من ناحيتي، وإنه ميروحش ليا، وكنت بحاول أتواصل مع أهلها علشان أعرف أشوف ابني وأطمن عليه".