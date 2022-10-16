وفاة "فلسطيني" متأثرًا بجروح حرجة في الصدر بعدما أطلق عليه الاحتلالُ النارَ

وأضافت أن خمسة مواطنين كانوا قد أصيبوا برصاص الاحتلال، بينهم الشاب "داوود" الذي أصيب بجروح حرجة في الصدر، نُقل على إثرها إلى مستشفى سلفيت الحكومي، قبل أن ينقل إلى المستشفى الاستشاري في رام الله، في محاولة لإنقاذ حياته؛ إلا أنه ارتقى شهيدًا متأثرًا بجروحه.