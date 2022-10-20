فيديو مروع.. لحظة انهيار قبة عملاقة بمسجد المركز الإسلامي في جاكرتا

وأفادت وسائل الإعلام الإندونيسية، بأنه تم إبلاغ رجال الإطفاء بشأن الحريق بعد وقت قصير من اندلاعه في الثالثة مساءً بالتوقيت المحلي؛ حيث تم إرسال ما لا يقل عن عشر سيارات إطفاء إلى مكان الحادث.