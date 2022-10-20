فيديو مروع.. لحظة انهيار قبة عملاقة بمسجد المركز الإسلامي في جاكرتا
في حادث مأساوي وقع مساء أمس الأربعاء، دمر حريق مهول مسجد المركز الإسلامي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وأظهرت لقطات مثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انهيار قبة المسجد بعد أن تمكنت منها النيران.
وأفادت وسائل الإعلام الإندونيسية، بأنه تم إبلاغ رجال الإطفاء بشأن الحريق بعد وقت قصير من اندلاعه في الثالثة مساءً بالتوقيت المحلي؛ حيث تم إرسال ما لا يقل عن عشر سيارات إطفاء إلى مكان الحادث.
ولم يُعرف سبب الحريق حتى الآن؛ لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن المركز الإسلامي كان يخضع لأعمال تجديد قبل اندلاع الحريق.
وأظهرت لقطات فيديو ألسنة لهب ودخان يتصاعد من قبة المسجد قبل انهيارها.
ولم يُصَب أحد في الحريق أو الانهيار الذي أعقب ذلك. وأضافت وسائل إعلام محلية أن الشرطة تحقق في سبب الحريق واستجوبت المقاولين العاملين في المبنى.
يُذكر أنه بالإضافة إلى المسجد، يضم مجمع المركز الإسلامي أيضًا مرافق تعليمية وتجارية وبحثية.
واشتعلت النيران في قبة المسجد آخر مرة خلال عمليات التجديد قبل 20 عامًا تقريبًا، واستغرق حريق أكتوبر 2002 خمس ساعات حتى تم إخماده.